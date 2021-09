Boas falas para ações empreendedoras: como usar sua voz para bombar os negócios

No início da pandemia, a fonoaudióloga Valéria Rezende precisou parar de atender nas clínicas de odontologia, psicologia e nutrição onde fazia parceria. A suspensão de atendimento não demorou muito e ela passou a atender as demandas em home office e passou a realizar o treinamento de mídia para aquelas pessoas que passaram a fazer inúmeras lives.

A troca de experiência com áreas diversas, mostrou que o intercâmbio de experiências era válido e a ajuda mútua abriu e abre perspectivas de novas atuações, a exemplo do que ocorreu com a procura para treinamento na chamada comunicação não violenta (CNV). “Achei que ficaria sem trabalho, no entanto, minha demanda triplicou”, comemora a profissional que pretende desenvolver outras soluções estratégicas e tecnológicas para ajudar o seu público e fortalecer o seu negócio.

A história de vida e a trajetória como empreendedora de Valéria Rezende serão tratados durante a realização do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira,01, na página do Jornal Correio, no Instagram, à partir das 18 horas.

Na conversa com a consultora Flávia Paixão, a fonoaudióloga relembrará que sua trajetória empreendedora começou desde muito cedo, aos 14 anos, enquanto se dividia entre trabalhos formais e iniciativas que complementavam a renda, como os desenhos e a criação do personagem Sabirdinho, um passarinho bem diferente, a confecção e venda de bombons, as aulas no ensino infantil e a formação como fono.

Para saber mais, não deixe de acompanhar o Empregos e Soluções nessa quarta-feira, às 18horas, no Instagram do Jornal Correio.