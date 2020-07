Boca Rosa e Rafa Kalimann acenam com reaproximação e fãs comemoram

Uma das grandes intrigas do início do Big Brother Brasil 20 foi o climão entre Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Rafa Kalimann. Mas parece que este cenário está para mudar após Boca Rosa acenar com uma reaproximação na madrugada desta terça-feira (14).

Tudo começou quando Bia anunciou Clau e Pocah como atrações musicais de seu programa Boca a Boca. Acontece que o hit 'Primeira Vez', de Clau, é considerado a trilha sonora de "Rabia" - apelido dado a amizade de Rafa e Bianca.

Por conta disso os fãs das duas surtou com a novidade e pediu para que a música fosse tocada. A cantora, então, disse que incluiria a faixa na playlist.

Pocah também se manifestou e disse que “faria a ponte” entre as influenciadoras, e teve seu tuíte curtido justamente por uma delas: Rafa Kalimann.

Para completar o cenário, Bia usou seus stories para falar sobre a música 'Primeira Vez' e comentou o fato dela ser considerada a trilha de sua relação com Rafa.