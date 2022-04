Bohemia abre bar no Rio Vermelho em parceria com chef Tereza Paim

Com inauguração oficial prevista para 26 de maio, a Casa Bohemia passa a funcionar em soft opening (fase de testes) e para um público reduzido já na primeira semana do mês, sob comando da renomada chef Tereza Paim.



O espaço no Rio Vermelho, de acordo com informações do portal Alô Alô, terá cardápio de petiscos de boteco, com os sabores da Bahia dando o tom da experiência.



De frente para o mar, a casa de três andares promete chamar a atenção de quem passa pela Rua Guedes Cabral, próximo à Paróquia de Sant’Ana, no bairro mais boêmio da cidade. Detalhe: esse será o primeiro e único bar proprietário da Bohemia no Brasil.

