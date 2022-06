Boletim médico do Vitória: Páscoa é dúvida; Alan Santos e Lazaroni seguem vetados

O Vitória volta a campo no sábado (11), às 19h, quando visita o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com a semana toda livre para preparar o time para o jogo da 10ª rodada, a comissão técnica decidiu dar folga ao elenco rubro-negro. Nesta terça-feira (7), os únicos jogadores presentes na Toca do Leão foram os que estão se recuperando de lesão.

Entre os que estão machucados, o único com chance remota de ficar à disposição do técnico Fabiano Soares para o jogo contra a equipe cearense é Ewerton Páscoa. O zagueiro de 33 anos teve um edema na coxa, já iniciou a transição para o campo e será reavaliado pelos médicos ao longo da semana. Ele não entra em campo há mais de um mês.

Os outros quatro atletas que estão no departamento médico rubro-negro - Alan Santos, Guilherme Lazaroni, John e Gustavo Blanco - não têm chance de serem relacionados para o jogo contra o Atlético-CE. O volante Alan Santos, 31 anos, está realizando tratamento de fisioterapia no campo e só irá iniciar a transição na próxima semana. Ele vinha sendo aproveitado por Fabiano Soares como zagueiro, mas se recupera de lesão no ligamento do joelho e só deve estar apto para a partida contra o Altos, na 12ª rodada.

Prata da casa, o zagueiro John, 20 anos, ainda não entrou em campo nesta temporada e se recupera de uma lesão na coxa, bem como o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, 29 anos, que segue fazendo fisioterapia e irá realizar exame de imagem no final de semana para que seja identificado como está a cicatrização. Contratado para a disputa da Série C, ele encara a segunda lesão desde que chegou à Toca. Só defendeu o Vitória duas vezes. Na estreia, marcou um gol e foi expulso em seguida.

O volante Gustavo Blanco fecha a lista de frequentadores do departamento médico rubro-negro. O jogador de 27 anos sequer pôde ser relacionado. Ele lesionou a coxa pouco depois de ser contratado, em março. Está fazendo fisioterapia e trabalho específico na academia, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde de quarta-feira (8), quando foca as atenções no jogo contra o Atlético-CE. Expulso no banco de reservas contra o Criciúma, o centroavante Rodrigão é o único desfalque por suspensão.