Boletos do IPTU 2020 já estão disponíveis na internet; reajuste foi de 3,27%

Os contribuintes de Salvador que desejam se antecipar e efetuar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deste ano já podem emitir o boleto da cota única ou primeira parcela. O documento pode ser obtido no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), que também pode ser acessado por meio de tablets ou celulares.

Os boletos impressos chegarão nas casas dos contribuintes a partir do dia 15 de janeiro e, no caso dos isentos, até o final do mês. Os vencimentos acontecem entre os dias 1º e 28 de fevereiro, de acordo com a escolha de cada contribuinte.

Em 2020, mais uma vez, o IPTU de Salvador não teve aumento e foi corrigido apenas pelo IPCA de novembro 2018 a novembro 2019: 3,27%.

O valor da isenção do imposto foi reajustado e contemplará imóveis residenciais de até R$ 103 mil. Salvador tem mais de 250 mil imóveis residenciais isentos e é, sem dúvida, a capital com maior número de isenções, o que confirma a política social da gestão do prefeito ACM Neto.

Contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 7% no IPTU e taxa do lixo (TRSD). A cota única pode ser paga a partir de hoje até a data de vencimento.

Negociação de dívidas

Quem está com dívidas no pagamento do IPTU pode acessar o site do Parcelamento Administrativo de Débitos (PAD) para consultar a sua situação. Lá ele poderá parcelar a sua pendência em até 60 vezes sem juros. O chefe de cobrança e parcelamento da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Alexandre Nery, detalha o que pode acontecer caso não haja o pagamento do tributo.

“Ao confirmarmos o débito, nós já encaminhamos a pendência ao cartório e executamos a dívida judicialmente. O nome do credor entra no SPC e, por conta disso, fica com diversas restrições, como, por exemplo, na hora de conseguir um tipo de crédito. Na pior das hipóteses, o imóvel pode ser tomado e entrar em leilão”, explica.

Já o valor do imposto é calculado com base no valor que o imóvel possui. No caso dos residenciais, equivale a 1% da avaliação que a Secretaria da Fazenda faz dele. Já no caso dos comerciais a porcentagem sobe para 1,5%. Quem discordar do valor de seu IPTU, pode ir ao site da SEFAZ e preencher um formulário detalhando as especificações do local.