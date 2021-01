Boletos do IPTU 2021 já estão disponíveis na internet; cota única dá 7% de desconto

Já está disponível para pagamento o a cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021. Quem optar pelo pagamento do valor à vista, em uma só parcela, receberá 7% de desconto.

Quem quiser se antecipar e se livrar logo dessa dívida, pode emitir o boleto da cota única ou primeira parcela no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Em seguida, é só escolher em qual rede bancária deseja pagar.

Contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de 7% no IPTU e taxa do lixo (TRSD).

Quem não quiser se antecipar, deverá esperar os boletos impressos chegarem às casas dos contribuintes, o que acontecerá a partir do próximo dia 15 e, no caso dos isentos, até o final do mês. Os vencimentos acontecem entre os dias 1º e 28 de fevereiro, de acordo com cada contribuinte.

Números

De acordo com a prefeitura, pelo sexto ano consecutivo, o IPTU da capital baiana não teve aumento e foi corrigido apenas pelo IPCA de dezembro/2019 a novembro/2020: 4,31%. O valor da isenção do imposto foi reajustado e contemplará apenas aqueles imóveis residenciais de até R$ 107.457,59.

Ao todo, são mais de 253 mil desobrigados de pagar o imposto.