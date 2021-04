Bolsa de Valores do Brasil recebe primeiro lance no leilão da Fiol

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) recebeu ontem o primeiro lance no leilão da Fiol, marcado para ocorrer depois de amanhã. Com isso, já está garantida a concessão do primeiro trecho da ferrovia, entre Caetité e Ilhéus, para transporte exclusivo de minério de ferro produzido na Bahia. Embora mantenham sigilo sobre o valor e o autor do lance, fontes da B3 afirmam que se trata de consórcio formado por um grupo de logística com expertise em operação ferroviária e a proprietária da carga - o que reforça as apostas de participação da Bamin no negócio. Para o governo federal, a cifra arrecadada no leilão importa bem menos do que o investimento obrigatório previsto em contrato: R$ 3,3 bilhões, sendo que R$ 1,6 bilhão será usado para finalizar o primeiro tramo, cujas obras estão 80% concluídas.

Salto triplo

O lance apresentado às vésperas do leilão vai sepultar quase dez anos de atraso na construção dos 537 quilômetros iniciais da Fiol. Assegura ainda a continuidade do trecho até Barreiras e a posterior ligação com a Ferrovia Norte-Sul.

Acabou chorare!

No Ministério da Infraestrutura, a confirmação da oferta sobre Fiol foi recebida com alívio. O trecho da ferrovia era considerado o item mais desafiador no pacote da Infra Week, como vem sendo chamada a semana de leilões organizada pela pasta que começa amanhã, com a disputa em torno da concessão de 22 aeroportos brasileiros. Ao mesmo tempo, permite ao Palácio do Planalto concretizar o projeto em um futuro próximo. Com as contas sob aperto, o governo federal já havia sinalizado a indisponibilidade de caixa para concluir a obra do próprio bolso e investir em novas etapas da Fiol.

Conselho de classe

Em articulação com líderes de entidades da rede particular de ensino na capital, a prefeitura criou um comitê para discutir a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares de Salvador. Inicialmente, a ideia é elaborar um plano de reabertura de forma gradual, híbrida e facultativa. Entre os integrantes da força-tarefa, estão os secretários municipais de Educação, Marcelo Oliveira, e de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Correia, e a representante do Grupo de Valorização da Educação (GVE), Viviane Brito.

Perto do fogo

O processo de fritura do ministro da Economia, Paulo Guedes, reduziu bastante as chances de alavancar a reforma tributária no Congresso em curto ou médio prazos, avaliam deputados da bancada baiana em Brasília que fazem parte da tropa de choque escalada para agilizar a proposta. Alvo de ofensivas de membros do centrão para desgastá-lo, Guedes é tido como único fiador da agenda econômica e fiscal da Presidência no Legislativo, mas está ocupado demais em escapar do tacho com óleo quente.

Beija-mão

Parlamentares da oposição e da base andam incomodados com o grau de governismo do presidente da Assembleia, Adolfo Menezes (PSD). Pelo menos, acham, os dois antecessores, Marcelo Nilo (PSB) e Nelson Leal (PP), não diziam amém a tudo.