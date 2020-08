Bolsas da Europa fecham em queda com novas restrições por covid-19

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta sexta-feira (14), encerrando no vermelho uma semana marcada por ganhos. Temores a respeito da cada vez mais real ameaça de uma segunda onda de casos de coronavírus no continente levaram à imposição de novas restrições de viagens e deixaram investidores apreensivos. O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em baixa de 1,20%, 368,07 pontos, mas subiu 1,24% em relação à sexta-feira passada.



Em Londres, o FTSE 100 recuou 1,55%, a 6.090,04 pontos, com ganho semanal de 0,96%. Os negócios por lá ficaram reprimidos depois que o Reino Unido anunciou exigência de quarentena de 14 dias para todos os viajantes vindos da França, onde o avanço da covid-19 levou o governo a declarar as regiões de Paris e Marselha como "zona vermelhas" de contaminação.



Com isso, em Paris, o CAC 40 cedeu 1,58%, a 12.901,34 pontos, embora tenha subido 1,50% no acumulado das últimas cinco sessões



Os índices de infecções voltaram a exibir trajetória ascendente nas últimas semanas em vários países europeus que haviam controlado a disseminação do vírus, entre eles Alemanha e Espanha .



"Apesar de continuarmos construtivos em relação à economia da zona do euro, esses desdobramentos são um lembrete preocupante de que mesmo os países que controlaram suas curvas epidemiológica enfrentam uma recuperação desigual e incerta à frente", analisa o BBH.



Confirmando o histórico impacto da pandemia no bloco, a Eurostat, agência de estatísticas da União Europeia, informou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro encolheu 12,1% no segundo trimestre de 2020, em comparação com os três meses anteriores.



Em Frankfurt, o DAX se desvalorizou 0,71%, a 12.901,34 pontos, em nível 1,79% maior do que na última semana. O papel da Lufthansa caiu 1,78%, acompanhando a perda generalizada do setor aéreo em todo o continente.



Nas demais praças, o FTSE MIB caiu 1,13%, a 20.028,11 pontos, em avanço de 2,62% na semana.



Nos mercados ibéricos, o IBEX 35, de Madri, recuou 1,33% nesta sexta, mas subiu 2,93% nos últimos sete dias, a 7.154,30 pontos.



Em Lisboa, o PSI 20 diminuiu 0,84%, a 4.441,52 pontos - ganho semanal de 1,70%.