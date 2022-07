Bolsonarista que matou petista tem prisão preventiva decretada pela Justiça

A Justiça decretou a prisão preventiva do agente penitenciário Jorge Guaranho, que matou o guarda municipal Marcelo Arruda durante a festa de aniversário dele em Foz do Iguaçu (PR), no sábado (9). A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Paraná.

Em entrevista coletiva, o promotor Tiago Lisboa disse que um juiz plantonista aceitou o pedido de conversão da prisão na noite de ontem. Guaranho, que estava preso em flagrante, está internado em estado grave sob escolta policial. Ao tentar se defender, Marcelo disparou contra seu algoz.

Arruda era tesoureiro do PT e foi candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu. Ele comemorava o aniversário com a temática do partido, com bandeira do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Jorge Guaranho invadiu o local sem ser convidado e disparou contra Arruda. Testemunhas afirmam que ele, durante o ataque, gritava palavras de ordem de cunho político e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

O Ministério Público do Paraná afirmou que apura se o crime teve motivação política. Para o promotor Lisboa, a investigação deve ser "de fácil resolução", mas precisam esclarecer a razão pela qual Guaranho estava no local. De acordo com o MP, o agente seria membro de uma associação na região, vizinha de onde aconteceu o caso.