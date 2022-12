Bolsonarista que planejou atentado no DF gastou R$ 170 mil com armas

O empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, gastou R$ 170 mil em armas a serem usadas em um possível atentado terrorista em Brasília. A revelação foi feita por ele em depoimento prestado à Polícia Civil do Distrito Federal após sua prisão neste sábado (24).

Com ele foram encontrados: dois revólveres; duas espingardas; três pistolas; cinco emulsões explosivas; munições e uniformes camuflados no imóvel alugado pelo empresário.

Apoiador do ainda presidente Jair Bolsonaro (PL), ele viajou do Pará para Brasília no início de novembro, quando começou a frequentar as manifestações golpistas em frente ao quartel-general do Exército.

George Sousa será autuado por crime contra o Estado e porte e posse de arma de fogo. À polícia, ele confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso Aeroporto Internacional de Brasília.

"Ele tinha registro de colecionador CAC, e todas as armas estão no nome dele. No entanto, não há autorização para transitar com essas armas livremente. A situação se agrava porque ele viajou do Pará para Brasília sem guia de autorização de transporte", disse a corporação ao Uol.