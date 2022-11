Bolsonarista que viajou pendurado no caminhão: 'fui muito exposto'

O defensor de Jair Bolsonaro (PL) que foi gravado pendurado em um caminhão no agreste de Pernambuco fez um pronunciamento breve ao g1 dizendo que foi "muito exposto" nas redes sociais.

Junior Cesar Peixoto já é conhecido como "patriota do caminhão" após seu vídeo tomar conta de redes sociais em todo o Brasil. Em suas redes, ele compartilha mensagens de apoio ao atual presidente.

"Eu não queria conversar porque já fui muito exposto", disse o comerciante.

Ele subiu na frente do caminhão para tentar impedir a passagem de um veículo, que furou o bloqueio feito por apoiadores do presidente, e ficou pendurado no veículo por alguns quilômetros.

O bolsonarista então faz um sinal com a cabeça para o motorista parar. "Vou parar ali para você descer, você desce, beleza? Não quero confusão, velho, tô trabalhando. Saí da minha casa... tenho três filhos", disse o caminhoneiro.

Nas redes sociais, todo tipo de especulação é feita sobre o caso. Um internauta chegou a afirmar que tem amigos que conhecem o bolsonarista e que, quando ele chegou em casa, "a mulher botou ele para fora".

Os bloqueios ilegais são feitos por bolsonaristas contrários ao resultado das eleições, após a derrota de Jair Bolsonaro

Memes

Veja alguns dos memes que circulam: