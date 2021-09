Bolsonaristas tentam invadir prédio do Ministério da Saúde; vídeo

Manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram, na manhã desta quarta-feira (8), invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasília. A ação acontece um dia após os atos pró-governo realizados no 7 de setembro, Dia da Independência.

Em vídeo que circula pelas redes sociais, o grupo tenta avançar em catracas que ficam na entrada da instituição do governo federal, quando são impedidas pelas forças de segurança que estavam no local.

Manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasília. A ação acontece um dia após os atos pró-governo realizado no 7 de setembro. pic.twitter.com/gFo3Dx3JE3 — Jogo Político (@jogopolitico) September 8, 2021

A entrada do ministério havia sido fechada às pressas com grades para evitar a invasão. A Saúde ainda não se manifestou sobre o caso.

Segundo um servidor, os manifestantes tentaram agredir equipes da imprensa que estavam em frente ao ministério. Um cinegrafista teria deixado a câmera para trás ao fugir do grupo. O equipamento foi devolvido na portaria da Saúde mais tarde.

Em falas diante de milhares de apoiadores nessa terça-feira (7), em Brasília e em São Paulo, Bolsonaro fez ameaças golpistas contra o STF, defendeu a desobediência a decisões da Justiça e disse que só sairá morto da Presidência da República.

Apesar de o ato em Brasília ter se dispersado após a fala de Bolsonaro, alguns apoiadores seguem acampados na Esplanada dos Ministérios.

Algumas faixas de apoiadores levadas ao protesto na terça afirmavam que os grupos só deixariam Brasília após a destituição de ministros do Supremo.

Grupos de bolsonaristas também pressionam um bloqueio montado pela polícia em frente ao Itamaraty. Eles querem ter acesso à via que leva ao prédio do STF. Com informações do Metrópoles e Folha de S.Paulo.