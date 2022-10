Bolsonaro antecipa pagamento dos Auxílios Brasil e Gás antes do 2º turno

O governo de Jair Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás. O pagamento será feito cinco dias antes do segundo turno das eleições, que acontece no dia 30 de outubro.

Os repasses começariam no dia 18 e terminariam no dia 31, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Agora, os pagamentos serão feitos a partir do dia 11 e terminarão em 25 de outubro.

A mudança no cronograma foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (3). As datas para novembro e dezembro não foram modificadas.

Novo calendário de pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás em outubro

Final de NIS 1: 11 de outubro

Final de NIS 2: 13 de outubro

Final de NIS 3: 14 de outubro

Final de NIS 4: 17 de outubro

Final de NIS 5: 18 de outubro

Final de NIS 6: 19 de outubro

Final de NIS 7: 20 de outubro

Final de NIS 8: 21 de outubro

Final de NIS 9: 24 de outubro

Final de NIS 0: 25 de outubro

O valor a ser entregue aos beneficiários do Auxílio Brasil será de R$ 600 até dezembro. Em 2023, o programa volta a pagar R$ 400.

Bolsonaro promete Auxílio de R$ 800

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a prometer o pagamento de R$ 800 no Auxílio Brasil.

a campanha do presidente falou em conceder um adicional de R$ 200 para os beneficiários do programa que conseguirem um novo emprego.



Atualmente, o valor mensal do benefício está em R$ 600, mas o projeto de Orçamento para 2023 enviado pelo próprio governo ao Congresso só prevê recursos para um montante médio de R$ 405 no ano que vem.



A promessa de Bolsonaro de conceder o adicional de R$ 200 aparece depois de a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto, passar a estudar a concessão de um bônus de R$ 150 para crianças de até seis anos, além de outros adicionais aos beneficiários do Auxílio Brasil - que substituiu o antigo Bolsa Família, criado durante a gestão petista.

*Com informações do Estadão Conteúdo