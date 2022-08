Bolsonaro ataca jornalista Vera Magalhães durante debate e repercute na web

As sabatinas e debates presidenciais estão cada vez mais frequentes no segundo semestre, principalmente, com a chegada das eleições. Na noite deste domingo (28), o evento, que foi promovido pelo UOL, Band, Folha de S. Paulo e TV Cultura, teve uma repercussão nas redes sociais após o presidente Jair Bolsonaro (PL) se comportar de forma rude com a jornalista Vera Magalhães.

A comunicadora questionou o candidato Ciro Gomes (PDT) sobre a vacinação no Brasil e afirmou que ocorreu uma desinformação sobre a cobertura vacinal contra Covid-19, informações falsas que foram disseminadas por Bolsonaro. O político, que tenta a reeleição, respondeu:

"Vera, não pude esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse.

Jornalista repudia atitude de Bolsonaro

Após o fim do debate presidencial, Vera Magalhães, em conversa ao UOL Universa, repudiou a atitude de Bolsonaro perante o Brasil inteiro e não respondeu a pergunta que tinha feito. Para ela, o político "não gosta de ser questionado por mulheres".

"Ele já fez isso em relação a mim e a outras jornalistas mulheres, é da natureza dele, ele não gosta de ser questionado por mulheres".

Vera reforçou que o presidente teve a oportunidade de se defender e tentar mostrar seu ponto de vista em relação ao assunto, mas preferiu mostrar a verdadeira face do machismo.

"Ele não respondeu a esse respeito e preferiu me atacar pessoalmente. Perdeu uma oportunidade e acabou transformando o machismo e a misoginia no principal tema do debate. (...) Acho que ele tem obsessão comigo e não o contrário, como ele insinuou", comentou.

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), se solidarizou com a jornalista e reforçou que o presidente tem de respeitar a imprensa. "A Abraji se solidariza com a jornalista e exige que o presidente respeite as profissionais que trabalham na imprensa"

A situação repercutiu nas redes sociais e Vera recebeu apoio de várias colegas jornalistas, além de outras internautas que também se solidarizaram com a comunicadora.