Bolsonaro ataca militar que o criticou por fala sobre nordestinos: 'Melancia'

O presidente Jair Bolsonaro insistiu neste domingo que não criticou o povo do Nordeste ao falar em "governadores de paraíba" antes de um café da manhã com jornalistas estrangeiros na sexta-feira (19). Em mensagem no Twitter, Bolsonaro ainda atacou o general Luiz Rocha Paiva, da Comissão de Anistia do governo, que o criticou pelo comentário. O presidente chamou o militar de "melancia", um termo perjorativo para alguém que é "verde" por fora (militar) e "vermelho" (esquerdista) por dentro.

"'Daqueles GOVERNADORES... o pior é o do Maranhão'. Foi o que falei reservadamente para um ministro. NENHUMA crítica ao povo nordestino, meus irmãos. Mas o melhor de tudo foi ver um único general, Luiz Rocha Paiva, se aliar ao PCdoB de Flávio Dino, para me chamar de antipatriótico. Sem querer descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século XXI", escreveu Bolsonaro.

- Sem querer descobrimos um melancia, defensor da Guerrilha do Araguaia, em pleno século XXI. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 21 de julho de 2019

Microfones captaram trecho da conversa do presidente com o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. "Daqueles governadores de 'paraíba', o pior é o do Maranhão; tem que ter nada com esse cara", pode-se ouvir o presidente dizer. O termo "paraíba", visto como perjorativo, é utilizado especialmente no Rio de Janeiro para se referir de maneira genérica a todos os nordestinos. Na própria sexta, Bolsonaro afirmou que estava se referindo somente a João Azevêdo, governador da Paraíba, e Flávio Dino, do Maranhão.

Logo após o episódio, os governadores do Nordeste publicaram uma carta aberta repudiando o comentário. "Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República", diz o texto, destacando é preciso diálogo "independente de normais diferenças políticas". Artistas do Nordeste também mandaram mensagens criticando Bolsonaro pela fala, como a cantora Alcione, que gravou um vídeo pedindo que ele "respeite o Maranhão".





O general Rocha Paiva, citado por Bolsonaro, afirmou ao Estado de S. Paulo no sábado que o comentário do presidente é "antipatriótico". "Tem que ter calma, mas mostrar para ele o quanto perdeu com essa grosseria com que menosprezou uma região do Brasil e seus habitantes. Um comentário antipatriótico e incoerente para quem diz 'Brasil acima de tudo'", diz o militar. "O Nordeste é o berço do Brasil. Sabia disto, presidente?".