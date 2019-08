Bolsonaro autoriza emprego das Forças Armadas na Amazônia

Foi publicado, na noite desta sexta-feira (23), no Diário Oficial da União (DOU) o decreto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) autorizando o emprego das Forças Armadas no combate às queimadas na Amazônia. O documento permite o uso de militares em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental até o dia 24 de setembro.

O decreto, que autoriza a operação conhecida como Garantia da Lei e da Ordem (GLO), permite inicialmente a atuação das Forças Armadas no Estado de Roraima, mas a tendência é estendê-para todos os estados da Amazônia Legal. Bolsonaro já havia dito de manhã que o governo estudava acionar tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região.

As queimadas são proibidas pelos estados nessa época do ano. Incêndios são frutos de irresponsabilidades e má fé (VALTER CAMPANATO/ABR)

A primeira ação dos militares em Roraima será por meio do uso de dois aviões no lançamento de produtos para combater o fogo. As queimadas na região amazônica têm atraído críticas de líderes internacionais como o presidente da França, Emmanuel Macron, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Os governos da França e da Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica. O governo da Finlândia, que preside atualmente a União Europeia, cogitou boicotar a importação de carne brasileira.

Na noite de quinta-feira (22), o governo publicou em edição extra do DOU despacho que determina que todos os ministros adotem “medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica”.