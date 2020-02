Bolsonaro compartilha vídeo em que Alexandre Garcia ironiza brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compartilhou nesta segunda-feira (3) um vídeo em que o jornalista Alexandre Garcia, ex-Globo, ironiza o povo brasileiro.

Nas imagens, Garcia dá uma palestra na qual sugere que se o Brasil trocasse de população com o Japão se tornaria uma potência mundial em dez anos.

"Com esse sol, esse litoral, com esse subsolo, com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso daqui em primeira potência do mundo em dez anos?", diz Garcia.

Garcia também deixa a entender que o Japão ficaria pior com os brasileiros lá. "Lá, eu não quero pensar (risos da plateia). Lá não tem nenhuma riqueza mineral, zero riqueza de subsolo, litoralzinho, vulcões, terremoto, tsunami, duas bombas atômicas, solo que não dá para correr um trator assim mais de 20 metros. Lá, vamos esquecer".

O jornalista está entre os assuntos mais comentados do Twtiter hoje.