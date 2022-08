Bolsonaro cresce e vantagem de Lula cai para 15% no 1º turno, diz Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) começa a campanha eleitoral com uma menor diferença em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela Presidência da República. Segundo nova pesquisa Datafolha, Lula venceria o 1º turno com 15 pontos a frente. O ex-presidente tem 47% dos votos, ante 32% do atual titular do Planalto.

Em maio, Lula tinha 21 pontos de vantagem, frente a 18 pontos de julho. Em terceiro lugar, vem Ciro Gomes (PDT), com 7%. Foram ouvidos 5.744 eleitores em 281 cidades de terça (16), a esta quinta (18). A margem de erros global é de dois pontos.

Lula, portanto, venceria com 51% dos votos válidos, excluindo os 6% de brancos e nulos. Essa é a forma com que a Justiça Eleitoral contabiliza o resultado final: vence quem tiver 50% mais um voto no dia 2 de outubro.

O petista se manteve com os mesmos 47%, enquanto Bolsonaro avançou três pontos. O candidato apostou no Auxílio Brasil, cuja primeira parcela começou a ser paga no dia 9, e pelas reduções no preço dos combustíveis, após intervir na chefia da Petrobras.

Entre os mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos e formam 51% da amostra do Datafolha, Bolsonaro manteve os 23% conquistados na última pesquisa, e Lula aumentou um ponto, para 54%. A margem de erro desse segmento é de três pontos percentuais.

O aumento no eleitorado de Bolsonaro aconteceu na faixa de 2 a 5 mínimos, que compõe 33% da amostra. Ele subiu sete pontos, empatando tecnicamente com Lula, a quem bate por 41% a 38%.

Entre os evangélicos, o presidente avançou, subindo de 43% para 49%, enquanto o petista oscilou de 33% para 22%. Entre o eleitorado feminino, Bolsonaro oscilou de 27% para 29%, enquanto Lula foi de 46% para 47%.