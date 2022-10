Bolsonaro dará direito de resposta a Lula no Twitter após decisão do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, publique imediatamente um direito de resposta ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu perfil pessoal no Twitter. As infomrações são do g1.

A decisão, por 6 votos a 1, acontece depois que a campanha de Lula acionou o tribunal questionando postagens feitas por Bolsonaro, associando o PT a uma facção criminosa. As acusações foram publicadas em julho no perfil pessoal do presidente.

O ministro Carlos Horbach foi o único a votar pela rejeição do pedido.