Bolsonaro decreta luto oficial de três dias pela morte de Shinzo Abe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu, nas redes sociais, à morte do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Destacando o ex-premiê como um "grande amigo do Brasil", Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em homenagem ao líder japonês.

Leia mais: Ex-premiê japonês morre após ser baleado em ataque

"Recebo com extrema indignação e pesar a notícia da morte de Shinzo Abe" publicou. "Líder brilhante e que foi um grande amigo do Brasil. Estendo à família de Abe, bem como aos nossos irmãos japoneses, a minha solidariedade e o desejo de que Deus cuide de suas almas neste momento de dor."

Veja também: Morto nesta sexta, Shinzo Abe se vestiu de Mario Bros na Olimpíada do Rio

Abe morreu nesta sexta-feira (8), após ser baleado enquanto fazia um discurso na cidade de Nara, no oeste do Japão. O responsável pelos disparos foi detido. Bolsonaro classificou o caso como "uma crueldade injustificável". "Que seu assassinato seja punido com rigor", pontuou o presidente.