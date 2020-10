Bolsonaro: 'Deus é tão bom que nos deu até a hidroxicloroquina'

Presidente já chegou a mostrar remédio para emas no Palácio da Alvorada (Foto: AFP)

Em visita ao Nordeste, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a exaltar e fazer propaganda da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19 na manhã desta quinta-feira (1). Em entrevista coletiva, ele disse que o remédio é um presente de Deus.

“O nosso governo tudo fará para todos no Brasil, não esqueceremos os mais humildes. Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia, sempre falei: Não tem que fechar nada! Não tem que prender ninguém dentro de casa. Temos que zelar os mais idosos, mais passiveis de adquirir o vírus e ter problema mais graves. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda: Deus ainda foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina. E quem não acreditou, engula agora!”

O presidente está em São José do Egito, no sertão de Pernambuco, para inauguração da segunda etapa do Sistema Adutor do Pajeú, ele ainda disse que não é médico — mas é “ousado como a Cabra da Peste” e lembrou que “quase amarrou o bode no sertão” ao namorar uma menina da cidade de Machados nos anos de 1970.

“Temos que procurar solução para os nossos problemas”, disse. Ele ainda completou dizendo que nunca vai abrir mão de que o povo tenha liberdade e democracia e comparou as obras do sistema adutor com a loteria. “O semblante do nordestino quando chega água, parece que ganhou na Mega Sena. E ganhou sim!”