Bolsonaro deve anunciar saída do PSL nessa terça, dizem aliados

O presidente Jair Bolsonaro deve, finalmente, anunciar a saída do PSL, partido pelo qual foi eleito, nessa terça-feira (12), após semanas de desgaste e declarações públicas contra a ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar. Aliados de Bolsonaro afirmam que ele vai aproveitar uma reunião com a bancada do PSL, no Palácio do Planalto, para fazer o anúncio oficial.

Chefes do Executivo e senadores não são enquadrados nas regras de fidelidade partidária e, com isso, o presidente pode ir para outra legenda.

Outra opção é a criação de uma sigla, ainda em tratativas. Como Bolsonaro pretende ter o novo partido funcionando até março de 2020, para que a sigla possa ter candidatos nas eleições municipais de outubro, outra opção seria embarcar em um partido que já esteja quase aprovado. Hoje são 76 processos de criação de siglas tramitando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A opção pela criação do novo partido dá a Bolsonaro a oportunidade de atrair não apenas a ala do PSL que está alinhada a ele, mas políticos de outros partidos aliados.

A reunião inicialmente seria apenas com a ala bolsonarista da bancada, mas segundo o site Metrópoles, nesta segunda-feira (11), parlamentares da ala bivarista também foram chamado, exceto integrantes cuja relação está muito desgastada, como os deputados federais Delegado Waldir (GO) e Joisse Hasselmann (SP).