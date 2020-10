Bolsonaro diz que cogita não se candidatar à reeleição em 2022

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que não tem certeza se vai ser candidato à reeleição em 2022. Na mesma frase, ele ironizou alguns dos concorrentes no pleito de 2018.

O diálogo aconteceu em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira (2). Bolsobaro mencionou o nome de alguns dos que melhor pontuaram na última corrida presidencial.

“Eu nem sei se eu vou ser candidato em 2022. Se eu não for, esses que estão me criticando vão ter excelente opções. Vão ter o Haddad, vão ter o Ciro, vão ter a Marina e vão ter o Alckmin, sem problema nenhum”, ironizou.

Um dos simpatizantes perguntou se ele teria coragem de ficar até 2026, indicar um sucessor e voltar para mais oito anos. Bolsonaro não respondeu diretamente e desconversou sobre a sucessão presidencial.

“Quando a gente passa dos 60… tem muita gente boa por aí. O pessoal que, de raivinha do [Maurício] Macri [ex-presidente da Argentina], votou na Cristina Kirchner. Olha o que está acontecendo lá. Tem muita gente boa no Brasil, muita gente melhor do que eu por aí”, completou, mencionando o nome da vice, e não do presidente argentino, Alberto Fernández.