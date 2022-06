Bolsonaro diz que pode recriar mais três ministérios se for reeleito

O presidente Jair Bolsonaro (Pl) afirmou nesta segunda-feira (6) que poderá recriar três ministérios caso seja reeleito em outubro próximo. A fala amplia a contradição do gestor em relação às suas propostas de campanha em 2018, quando o então candidato prometeu reduzir o número de pastas caso fosse eleito.

A declaração ocorreu em entrevista ao canal AgroMais. Bolsonaro citou como possíveis pastas que podem ser recriadas a Segurança Pública, a Pesca e a Indústria e Comércio.

Esse ministério [da Segurança Pública] já foi estudado. Pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo seu restabelecimento. Não só desse, como de outros ministérios que não haja dúvida, como Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada”, disse.

O presidente afirmou ainda que pretende buscar uma melhor divisão do 1º escalão em um eventual segundo mandato.

Bolsonaro disse que uma mudança neste momento exigiria criação de cargos e não há margem para tanto. Ele citou a dificuldade em recriar, por exemplo, a pasta das Comunicações, em meados de 2020. O ministério atualmente está nas mãos do deputado licenciado Fábio Faria (PP-RN).

A pasta da Segurança Pública foi criada no governo Michel Temer (MDB) e extinta no início de 2019. Já a da Indústria e Comércio foi incorporada à pasta da Economia, no superministério comandado por Paulo Guedes. O Ministério da Pesca, que existiu durante gestões petistas, está incorporado hoje ao Ministério da Agricultura.