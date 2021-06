Bolsonaro diz que vetará 'passaporte de imunidade' se projeto for aprovado

O presidente Jair Bolsonaro criticou na terça-feira (15) um projeto que tramita no Congresso e cria um "passaporte da imunidade" para quem já foi vacinado contra a covid-19. O texto foi aprovado no Senado e agora está na Câmara, mas o presidente diz que vai vetar a proposta, caso ela passe.

"O que tu acha do passaporte da Covid? Aquela onda aí, estou nas mídias sociais", disse Bolsonaro a apoiadores no "cercadinho" em frente ao Palácio da Alvorada. "Sem comentários. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento", avaliou.

Para Bolsonaro, não faz sentido comparar com situação de outros países e cada lugar deve ter suas regras. "Alguns falam: "Para você viajar, tem que ter um cartão de vacinação". Cada país faça as sua regras. Se para ir para tal país tem que ter tomado tal vacina, se você não tomar, você não entra", disse.

Com o projeto, cria-se o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS), um documento que permitiria acesso a eventos culturais, esportivos e similares, evitando restrições.

"Eu não acredito que passe pelo Parlamento. Se passar, eu veto e o Parlamento tem o direito...Tem o direito, não. Vai analisar o veto. Se derrubar, aí é lei", disse Bolsonaro, lembrando que o Congresso pode derrubar o veto presidencial.