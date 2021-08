Bolsonaro e ministros acompanham desfile de blindados na Esplanada

Blindados da Marinha passaram diante do Palácio do Planalto na manhã desta terça-feira (10) para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro. O convite é para que ele vá assistir a um treinamento tradicional de militares das três forças em Formosa (GO), a partir do dia 16.

Embora o treinamento aconteça sempre, nunca antes o convite foi entregue com aparato militar. O ato ocorreu no mesmo dia em que há previsão para a Câmara dos Deputados votar a proposta do voto impresso. Parlamentares consideraram o desfile militar como uma tentativa de intimidação.

As imagens da passagem de tanques foram exibidas em uma live transmitida pelo Facebook de Bolsonaro. Todo processo durou menos de dez minutos.

Ontem, o presidente usou as redes sociais para convidar autoridades ao desfile, mas nenhuma compareceu. Entre as citadas estavam o presidente do STF, ministro Luiz Fux, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, e o presidente da Câmara.

Ao lado presidente na porta do Palácio estavam o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), Exército (Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira) e Marinha (Almir Garnier Santos).

Bolsonaro acenou enquanto o comboio passava. Apoiadores do presidente acompanharam o desfile e gritavam palavras de ordem.

Ontem, Arthur Lira afirmou que não via intenção de provocação no ato e classificou a situação como uma "tráfica coincidência" com a votação de hoje.

Bandeira de Bolsonaro, o voto impresso foi derrotado em uma comissão especial, mas vai ao plenário com nova possibilidade de derrota. Bolsonaro tem defendido a mudança em meio a ataques sem provas contra o sistema de urna eletrônica, que o elege há anos.