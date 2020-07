Bolsonaro é o pior presidente do mundo na pandemia, diz Felipe Neto no NYT

O youtuber Felipe Neto gravou um vídeo para o The New York Times, considerado o maior jornal do mundo, afirmando que o Jair Bolsonaro é o pior presidente do mundo na condução do combate à covid-19. Ele usa uma comparação com Donald Trump, presidente americano, para tentar provar que Bolsonaro é o pior. O NYT é publicado nos EUA.

O vídeo, em inglês, foi publicado na seção de opinião do jornal, que traz visões que não necessariamente se alinham com a do jornal, mas que o veículo resolve publicar para incentivar debates.

Americans may think no one is handling the coronavirus worse than President Trump. But @felipeneto says President Jair Bolsonaro of Brazil is much, much worse. https://t.co/eb2NctOXDz pic.twitter.com/XyCZxlxqgK — New York Times Opinion (@nytopinion) July 15, 2020

Felipe Neto diz que os americanos costumam dizer que são líderes em tudo. "Muitos dizem que Trump é o pior líder de Estado no mundo democrático”, afirma, para emendar em seguida que esse seria, na verdade, Bolsonaro.

O youtuber afirma que o Brasil é o país onde a covid-19 mais cresce no mundo e que mesmo assim o presidente não leva a sério a doença. Ele cita o fato de Bolsonaro ter comparecido a manifestações durante a pandemia e seu apego à hidroxicloroquina, medicamento que não tem evidência científica de funcionar no combate à covid-19.

A amizade entre Bolsonaro e Trump, diz Felipe Neto, é essencial para a imagem do presidente brasileiro. "Trump chama Bolsonaro de um bom amigo, e essa amizade é crucial para Bolsonaro manter sua popularidade. Ela legitima Bolsonaro. Vocês são o líder mundial em mortes por covid e, agora, vocês estão nos levando para o abismo. Seu presidente tem pequenos representantes operando ao redor do mundo. Nós somos as vítimas deles. Portanto, se vocês estão se perguntando o que podem fazer para ajudar o Brasil a lidar com nosso lunático, não reelejam o seu", diz.