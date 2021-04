Bolsonaro entrega hoje 22km da duplicação da BR-101 na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem à Bahia nesta segunda-feira (26) para a entrega de um trecho da duplicação da BR-101, com cerimônia na região de Feira de Santana.

Bolsonaro estará acompanhado do ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, pasta responsável pela obra. A inauguração serão de trecho de 22 km. A cerimônia está prevista para começar 11h. A previsão é que ele volte para Brasilia às 14h20, saindo de Salvador.

As obras de duplicação do trecho de Feira a Sergipe, que tem 165 km, foram iniciadas ainda em 2014, na época do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, no Programa de Acerelação do Crescimento (PAC).

O presidente tem viajado recentemente para participar de inauguração de obras locais e outros eventos. Na sexta (23), esteve em Manaus para cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções do Amazonas. No início do mês, esteve em Foz do Iguaçu para participar da cerimônia de término da obra civil da pista do Aeroporto Internacional da cidade. A via de acesso ao aeroporto também foi duplicada.