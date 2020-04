Bolsonaro fura quarentena e discursa para manifestantes em protesto contra isolamento

Contrariando as recomendações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encontrou apoiadores que participavam de um protesto contra as medidas. O grupo ainda defendia medidas ilegais, como a intervenção militar no país.

No ato, em frente ao Quartel Geral do Exército, em Brasília, no início da tarde deste domingo (19), Bolsonaro ainda discursou diante de dezenas de apoiadores.

"Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil", afirmou, aos manifestantes, que gritavam frases de apoio.

Os participantes do protesto também fizeram uma carreata por vias de Brasília. Mas, além da capital federal, houve atos de apoiadores de Bolsonaro contra o isolamento social em outras cidades.

Bahia

Em Salvador, apoiadores de Bolsonaro fizeram uma manifestação no Quartel da Mouraria. Após a concentração, manifestantes seguiram em carreata por locais como o Corredor da Vitória, o Farol da Barra e as orlas de Ondina, Rio Vermelho e Amaralina. De acordo com a Polícia Militar, equipes da 11ª Companhia Independente acompanharam a carreata, que contou com mais de 70 veículos. Ainda segundo a PM, não houve prisões, detidos ou feridos.

Presente no ato, o cantor Netinho publicou vídeos e fotos da carreata em seu perfil no Instagram. "A carreata de hoje 19/04 aqui em Salvador SURPREENDEU. Muuuuuiiitooos carros. Saímos do Quartel da Mouraria, Corredor da Vitória, Barra, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, retornamos no Quartel de Amaralina, passamos mais uma vez pelo Rio Vermelho e encerramos na Ademar de Barros em Ondina. Parabéns a todos que foram, povo guerreiro que está junto ao presidente Bolsonaro", escreveu.

Em Feira de Santana, também houve protestos. Manifestantes se concentraram no 35º Batalhão de Infantaria.