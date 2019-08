Bolsonaro inaugura projeto de energia solar em Sobradinho nesta segunda (5)

Jair Bolsonaro (PSL), visita a Bahia pela segunda vez desde que assumiu o cargo, nesta segunda-feira (5). O presidente da República participa da inauguração da 1ª Etapa da Usina Solar Flutuante, na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), localizada na BA-314, na cidade de Sobradinho. O evento está previsto para começar às 10h.

Bolsonaro estará acompanhado do ministro de Minas e Energia, almirante Bento Costa Lima Leite, e do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior. De acordo com a Chesf, o projeto é considerado o maior de pesquisa e desenvolvimento desse tipo de tecnologia flutuante no país, em reservatório de hidrelétrica.

Mais uma vez, o presidente não contará com a companhia do governador do estado, Rui Costa (PT), que está em Brasília nesta segunda-feira. Na capital federal, o petista deve visitar embaixadas e ministérios, antes de seguir para São Paulo.

Usina

Essa é primeira etapa da implantação da usina solar fotovoltaica flutuante na Usina Hidrelétrica de Sobradinho, no sertão da Bahia. O projeto é da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). Os painéis solares foram colocados no rio São Francisco. Neste primeiro momento, o empreendimento será inaugurado com capacidade instalada de 1 Megawatt pico (MWp) e será para consumo interno da Usina de de Sobradinho.

O projeto visa atender a uma potência instalada de 1 MWp, com um total de 3.792 painéis solares. Esse sistema utiliza uma área de lago de, aproximadamente, 11 mil metros quadrados (m²) para a instalação. A expectativa é que, ao todo, a capacidade da usina seja de 2,5 MWp até o fim deste ano. O investimento para todo o projeto é de R$ 55 milhões.

De volta à Bahia

Esta é a segunda vez que Bolsonaro visita o estado em menos de um mês. A primeira ocorreu logo após o presidente, ter se referido ao Nordeste com o termo “paraíba”. Com isso, Rui Costa, que participaria do evento para a inauguração do Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, decidiu não mais participar.

Bolsonaro acena para público em Conquista

(Foto: Mário Bittencourt/CORREIO)

O evento foi fechado para uma plateia de convidados e contou com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), além do presidente e seus aliados na Bahia.

Passo a passo: entenda o imbróglio entre Bolsonaro e Rui Costa

A inauguração do aeroporto marcou a segunda visita do presidente ao Nordeste desde que tomou posse, em 1º de janeiro de 2019. A primeira foi em 23 de maio, em Recife (PE). Na semana passada, ele se envolveu em uma polêmica com governadores da região.

O presidente se referiu ao Nordeste como “Paraíba”, durante uma conversa com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na sexta-feira passada. Ele falou que “daqueles governadores de ‘paraíba’, o pior é o do Maranhão”, em referência a Flávio Dino, do PCdoB.

No discurso em Vitória da Conquista, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que não há divisões no Brasil.

“Não há divisões entre nós. Sexo, raça, cor ou região, somos um só povo, uma só raça, um só ideal e objetivo, colocar esse país no lugar que merece. Mas não depende somente de um homem e uma mulher, e sim do Poder Legislativo, e de nós ao nos conscientizarmos da nossa força. Esse sonho será concretizado”, destacou, acrescentando:

“Eu amo o Nordeste, afinal de contas a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste”.

Recepção

Além dos prefeitos de Conquista e de Salvador, estiveram presentes na cerimônia com Bolsonaro o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência.

Voltando-se para os moradores de Vitória da Conquista, o presidente disse: “Vocês foram fundamentais na conquista desse aeroporto. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E o que puder, vamos fazer por qualquer região, qualquer estado do Brasil, nós vamos fazer. Determinei aos meus ministros que não deixem obras paradas”.

O presidente “profetizou” ainda sobre uma possível eleição do prefeito ACM Neto para o maior cargo do Executivo nacional.

“Eu conheci o velho ACM (avô do prefeito), um homem forte, combativo, extremamente preocupado para com seu povo da Bahia. Deixou ele uma próxima geração, que chamo de garoto porque é mais novo que eu (em referência a ACM Neto). Mais lá na frente, se Deus quiser, você ocupará um dia a honrosa cadeira que ocupo”, afirmou.

Dia histórico

O prefeito de Vitória da Conquista, Hérzem Gusmão, destacou ser o evento “um dia histórico” e pediu a Bolsonaro mais atenção com relação às melhorias no fornecimento de abastecimento de água. “Coisas maravilhosas haveriam de acontecer e nós estamos vendo isso”, declarou.

ACM Neto, por sua vez, destacou a luta histórica dos moradores locais para que fosse feito o aeroporto. “É um sonho que começou a ser sonhado há muitos anos e participei do início da construção desse sonho, quando era deputado federal, e participei de diversos debates públicos”, observou. “Essa obra não é do partido A ou B e sim uma obra do povo”, ressaltou o prefeito de Salvador. A primeira emenda que assegurou recursos no Orçamento da União para a obra foi apresentada pelo então senador Antonio Carlos Júnior, atual presidente da Rede Bahia.

O aeroporto, que homenageia Glauber Rocha, considerado o pai do Cinema Novo, terá voos da Azul, Passaredo (que já atuavam no aeroporto antigo) e da Gol Linhas Aéreas. Em nota, a Azul, que opera na cidade desde 2012, declarou que “celebra o incremento de suas operações no destino baiano”. A partir da próxima quinta, a companhia colocará aeronaves maiores nas ligações para Salvador e Belo Horizonte e adicionará, em agosto, um novo destino a partir de Vitória da Conquista: Campinas, no interior de São Paulo, que é o maior centro de conexões domésticas do país, com 150 voos diários para 59 destinos.

“A vocação da Azul é a aviação regional, servindo cada vez mais cidades no país e provendo transporte aéreo em regiões que nunca receberam voos comerciais. Com o novo aeroporto, com melhor infraestrutura, conseguimos ampliar nossa presença na cidade e ainda criar um novo mercado para atender à demanda local”, disse o empresário John Rodgerson, presidente da Azul.

No dia 5 de agosto inicia também a operação da empresa Gol Linhas Aéreas, com voos diários para Guarulhos, utilizando aeronaves Boeing 773-700, com capacidade para 138 passageiros.

O consórcio VDC Airport, formado pelas empresas Socicam e Universal Armazéns Gerais e Alfandegados, administrará o equipamento por 30 anos, após vencer uma licitação na qual ficou acertado dela pagar R$ 18 milhões.