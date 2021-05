Bolsonaro insinua que China criou coronavírus para ter 'guerra química'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a insinuar que o coronavírus pode ter sido criado pela China para dar início a uma "guerra química".

“Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês”, disse o presidente. Mesmo sem ele citar, a China foi o único país que cresceu em 2020, com aumento de 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB). As informações são da Metrópoles.

A afirmação não é verdadeira. A Organização Mundial de Saúde (OMS) descartou a possibilidade do coronavírus ser criado em laboratório, afirmando que teve possível origem animal. O vírus foi detectado primeiro na região de Wuhan, na China.

As falas foram nesta quarta (5), durante a abertura da Semana das Comunicações, no Palácio do Planalto. O presidente participou de demonstraçoes práticas do uso da tecnologia 5G Standalone. Houve exibições de grandes empresas do setor, como Huawei, Nokia e Qualcomm.

Entre as empresas que devem concorrer no leilão do 5G, há disputa em relação à chinesa Huawei, que é acusada pelos americanos de roubo de dados e propriedade intelecual para repasse ao governo chinês. A empresa nega.

O governo Bolsonaro tem relação muitas vezes conflituosa com os chineses. Membros da chamada ala ideológica tentam resistir à participação da Huwaei no leilão, que até agora não tem nenhuma restrição do tipo.

A Huwaei atua com 5G nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Suíça, Alemanha, Coréia do Sul e China.