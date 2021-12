Bolsonaro: 'Não vou dizer que meu governo não tem corrupção'

Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, na manhã desta segunda-feira (6), que não é possível falar que seu governo não tenha casos de corrupção. Reforçou, entretanto, que qualquer denúncia será investigada.

O momento do comentário foi registrado e divulgado por um canal simpatizante ao governo.

“Não vou dizer que meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe. Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar. Não posso dar conta de mais de 20 mil servidores comissionados, ministérios com mais de 300 mil funcionários. A grande maioria são pessoas honestas”, afirmou o mandatário.

Em outros momentos, o chefe do Executivo federal já havia reiterado que nunca se ouviu falar de um caso de corrupção durante sua gestão. Também já havia frisado que, em caso de denúncias, ele seria o primeiro a investigar.

Em comemorações pelos mil dias de governo, no fim de setembro deste ano, a Comunicação do governo trouxe como assunto a ausência de corrupção.

Em imagens divulgadas nas redes, a Secom divulgou que o governo é “constitucional, eficiente e fraterno” e “sério, honesto e trabalhador”, com reforço aos “mil dias pela liberdade, sem corrupção e de entregas para os brasileiros”.

Casos

Além das denúncias de “rachadinha”, que comprometem principalmente membros da família do presidente, um relatório do Banco Mundial, divulgado no mês passado, revelou que a cada 10 servidores públicos federais, seis já testemunharam atos de corrupção.

Leia também: Senadores falam em CPI para apurar suposta 'rachadinha' de Bolsonaro

Os dados constam no relatório intitulado “Ética e Corrupção no Serviço Público Federal” e o uso do cargo para ajudar amigos e familiares foi o principal desvio cometido.

Realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério da Economia, e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a pesquisa ouviu 22.130 servidores, no período entre 28 de abril e 28 de maio de 2021.

Além disso, Bolsonaro foi diretamente implicado numa denúncia de corrupção no Caso Covaxin, quando foi acusado pelo ex-chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda (E), e o irmão dele, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), de prevaricação.

O parlamentar disse ter advertido o presidente de que seu irmão tinha sofrido "pressão" para autorizar o pagamento pela pasta para a empresa que intermediara a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana, produzida pela empresa Bharat Biotech.