Bolsonaro nomeia para Cultura dramaturgo que atacou Fernanda Montenegro

Foto: Reprodução

O dramaturgo Roberto Alvim vai comandar a Secretaria Especial de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (7) em edição extra no Diário Oficial da União. As informações são do jornal O Globo.

Alvim criou polêmica em setembro ao ofender abertamente Fernanda Montenegro, chamando a atriz de 89 anos de "sórdida" em suas redes sociais. O ataque ocorreu após a artista posar para a revista literária "Quatro cinco um" vestida como uma bruxa prestes a ser queimada em uma fogueira com livros.

O futuro 'comandante' da Cultura nacional já havia chamado a atenção da classe artística um mês antes, ao lançar em suas redes sociais uma convocação para 'artistas conservadores' criarem uma 'máquina de guerra cultural'.

Ele dizia ter sido perseguido por defender Bolsonaro e acabou se aproximando do governo — recebendo ligações telefônicas do próprio presidente.

Filho de pastor

Outro cotado para o cargo, ainda de acordo com O Globo, era o ex-deputado federal Marcos Soares. No entanto, ele deve ser indicado para ocupar um cargo na pasta.

Rebaixada a uma secretaria após a extinção do Ministério da Cultura pelo governo Bolsonaro, a pasta estava alocada no Ministério da Cidadania, comandado por Osmar Terra, desde o começo do ano.

Agora ela fica sob o guarda-chuva do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, envolvido em acusações de comandar um esquema de candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente.