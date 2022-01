Bolsonaro posa ao lado de médicos e anuncia alta de hospital

O presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que recebeu alta, após passar dois dias internados no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi hospitalizado após passar mal no domingo (2) e ser diagnosticado com uma nova obstrução intestinal.

No post, o presidente aparece ao lado da equipe médica e cita uma passagem bíblica.

- Alta agora.

- Obrigado a todos.

- Tudo posso NAQUELE QUE ME FORTALECE. pic.twitter.com/UwSZelbBh3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 5, 2022

A obstrução instestinal do presidente foi resolvida após a passagem de uma sonda nasogástrica. A realização de uma nova cirurgia para o o presidente Jair Bolsonaro foi descartada pelos médicos que o acompanharam no hospital, nessa terça-feira (4).

O médico do presidente Antônio Luiz Macedo, que estava nas Bahamas, interrompeu as férias para acompanhá-lo.