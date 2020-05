Bolsonaro reconduz Carlos Marun e Aleluia ao conselho de Itaipu

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para o conselho de Itaipu Binacional, hidrelétrica que fica na fronteira com Foz do Iguaçu e Cidade del Leste. Também foram reconduzidos ao cargo Carlos Marun, ex-ministro de Michel Temer e o ex-deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), entre outros.

As nomeações foram publicadas em edição extra desta sexta-feira (15) do “Diário Oficial da União” e assinadas por Bolsonaro e o próprio ministro de Minas e Energia. É a primeira vez que o ministro Bento Albuquerque é conduzido ao conselho.

Além de Marun e Aleluia, também foram reconduzidos aos cargos de conselheiros Célio Faria Júnior e Wilson Pinto Ferreira Junior. As nomeações valem até maio de 2024.

Nas últimas semanas, o presidente tem se aproximado do grupo do Centrão, bloco informal da Câmara que reúne parlamentares dos partidos de centro e centro-direita. As nomeações podem ter ligação com isso.

Os votos do bloco podem corresponder até à metade dos 513 parlamentares, sendo portanto decisivos para aproveitar ou rejeitar projetos. As negociações com o Centrão envolvem indicação de aliados para as vagas.

Marun foi ministro-chefe da Secretaria de Governo de Temer. Ele foi indicado como conselheiro em Itaipu pelo então presidente, mas foi afastado em março de 2019. A nomeação dele foi questionada na ocasião por uma ação popular e pelo Ministério Público Federal. Ele ficou famoso por dançar depois que a Câmara impediu prosseguimento de denúncias contra Temer.