Bolsonaro repete exame de coronavírus após furar isolamento

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) repetiu na manhã desta teça-feira (17) o exame de coronavírus, mesmo com o primeiro resultado do tendo dado negativo.

A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião e ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença na quinta-feira passada.

Após apelo de manifestantes no último domingo(15), Bolsonaro furou o isolamento, desceu a rampa do Palácio do Planalto até o nível da rua para interagir com os seus apoiadores atrás de duas grandes que o separa da aglomeração.

Bolsonaro não fez nenhuma declaração, apenas acenou e fez o sinal de positivo com a mão. Em determinado momento os seus apoiadores que começaram a gritar "mito", entre outras palavras de ordem. Ele ainda cumprimentou um dos seus seguranças com o cotovelo. Ele também posou para fotos ao lado de apoiadores.

Em pronunciamento oficial na última quinta-feira (12) em meio às suspeitas de que havia contraído o coronavírus, após o seu secretário de comunicação Fábio Wajngarten ter testado positivo para o Covid-19, Bolsonaro recomendou que as pessoas adiassem a manifestação com o avanço do coronavírus pelas principais capitais brasileiras. Na ocasião, havia a suspeita de que o próprio presidente poderia ter contraído o vírus, após o seu secretário de comunicação, Fábio Wajngarten, ter testado positivo para a codvid-19..

O cardiologista Leandro Echenique afirmou ao jornal Estado de S.Paulo que o presidente deverá ficar mais um tempo em isolamento. "Ele segue de quarentena até o começo da próxima no Palácio do Alvorada. Precisa ficar isolado pelo menos sete dias depois do contato", disse ele ao Estadão.

Um estudo elaborado pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que desde terça-feira, 10, o presidente Jair Bolsonaro é o principal ator associado ao debate no Twitter sobre coronavírus, reunindo 8% dos tuítes de brasileiros.

A única palavra-chave de maior presença que o nome do presidente, excluindo-se o termo "coronavírus", é "pandemia", com 9% de associação. Nenhuma outra autoridade política brasileira ou internacional, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece com volume superior a 3% de presença no debate.

A pesquisa também indica que o aumento de citações ocorreu a partir da divulgação de que o secretário de Comunicação do governo federal, Fabio Wajngarten, testou positivo para o vírus, e sob as especulações de que o presidente Jair Bolsonaro também estaria infectado.

Clique aqui para saber tudo sobre o coronavírus com informações confirmadas pelo jornal CORREIO