Bolsonaro rompe silêncio: 'Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o País vive um "momento crucial" e disse a apoiadores que eles são responsáveis por decidir o futuro do Brasil e "para onde vão as Forças Armadas". Depois de um longo período de silêncio, o presidente falou a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (9). É a primeira vez que ele se reúne com manifestantes desde a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, em 30 de outubro.



"Hoje estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada, um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês", afirmou. "Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas, devem lealdade ao povo e respeito à Constituição", disse o atual presidente.



A presença do chefe do Executivo animou seus apoiadores, que entoaram gritos de "ladrão" e "fora, comunismo" em protesto contra a eleição de Lula. Até então, apenas o candidato a vice de Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, havia conversado com manifestantes no local. Ele estava ao lado do presidente durante a fala nesta sexta.



"Se algo der errado porque eu perdi a minha liderança, eu me responsabilizo. Mas peço que não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo", afirmou. Bolsonaro disse também que tem assistido "dia após dia absurdos acontecerem na nossa pátria" e afirmou estar "lutando pela liberdade daqueles que nos criticam".



Bolsonaro destacou aos apoiadores que "uma de suas funções na Constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas" e disse que os militares são "o último obstáculo ao socialismo". O presidente ainda falou que o Brasil precisa que "suas leis sejam cumpridas", seguido por gritos de apoio do grupo concentrado na Praça dos Três Poderes.