Em um rápido encontro enquanto descia do púlpito na Assembleia da ONU, o presidente Jair Bolsonaro resolveu declarar sua admiração pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele disse: 'I love you'.

Como resposta, ouviu: "que bom te ver de novo". Segundo diplomatas que presenciaram a cena, os dois presidentes se encontraram em uma sala GA-200, para onde o brasileiro foi logo após o seu discurso.