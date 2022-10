Bolsonaro se irrita com jornalista argentino: 'Vai cuidar do seu país'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se desentendeu com um jornalista argentino após registrar o seu voto na zona eleitoral da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Diego Iglesias, do canal C5N, tentou por duas vezes abordar Bolsonaro para saber se ele reconheceria o resultado das eleições em caso de derrota nas urnas.

Jair Bolsonaro não quis responder, ao saber o país do jornalista. Minutos depois, quando o presidente falava com outros repórteres, o cinegrafista da C5N gritou para que Diego Iglesias se atentasse ao microfone. Foi nesse momento que Bolsonaro se irritou.

"Vai falar do seu país, cara", disse Bolsonaro, rispidamente, interrompendo a declaração sobre medidas econômicas do seu governo.

Para jornalistas brasileiros, Bolsonaro afirmou que reconhecerá os resultados das eleições, desde que eles "sejam limpos".