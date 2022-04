Bolsonaro sinaliza mudança de estratégia para a disputa na Bahia

As declarações do presidente em tom de elogio sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), em entrevista exibida ontem na TV Aratu, foram recebidas pela oposição ao PT como indícios claros de que Jair Bolsonaro (PL) decidiu seguir o conselho de aliados e manter distância da disputa pelo governo do estado. Em posicionamento contrário ao adotado por líderes da tropa de choque bolsonarista e integrantes da cúpula do Planalto, o presidente destacou as credenciais de Neto para "ajudar a mudar a política baiana e proporcionar dias melhores para seu povo". Desde o início do ano, Bolsonaro vinha sendo alertado de que montar uma trincheira de ataque a Neto na Bahia causaria danos enormes a ele mesmo.

Análise de risco

"Embora tenha derramado loas a João Roma (ex-ministro da Cidadania e candidato do PL) na entrevista, Bolsonaro deu sinais de que apostar alto no aliado não está mais nos planos dele. Deve ter percebido que criar qualquer dificuldade para Neto traria muito prejuízo e quase nenhum ganho", afirmou um parlamentar baiano próximo ao presidente.

Tecla sap

Para políticos da oposição ao governador Rui Costa (PT), a pista mais concreta de que Bolsonaro mudou a estratégia voltada à sucessão estadual surgiu no trecho da entrevista no qual minimiza as críticas feita a ele pelo candidato da União Brasil. Em fala que contrasta com a postura diante de divergências, o presidente disse apenas que falta para muita gente reconhecer o que o governo fez para estados e municípios na pandemia. "Mas pessoalmente não tenho nada contra ACM Neto", emendou. O gesto, avaliam caciques oposicionistas, indica que Bolsonaro está convicto de que a vitória de Neto no primeiro turno é a melhor chance de tirar a Bahia das mãos do PT e facilitar um eventual apoio no segundo turno. O que será improvável caso Bolsonaro se esforce para tentar atrapalhar o ex-prefeito.

Agora, só depois

Líderes da bancada governista e da oposição na Assembleia, os deputados Rosemberg Pinto (PT) e Sandro Régis (União Brasil) adiaram para início de maio a reunião que irá redistribuir os espaços nas comissões da Casa, de acordo com a nova composição de forças entre os dois blocos. O encontro estava previsto para ontem, mas foi cancelado a pedido de Rosemberg.

Mão amiga

Com margem apertada para renovar o mandato, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) conquistou um auxílio de peso na campanha. Recentemente, o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, garantiu que ela terá prioridade na fatia do fundo eleitoral da sigla e que se empenhará pessoalmente para ajudá-la a vencer. Antes, Lídice havia assegurado o apoio de Rui Costa na corrida para se reeleger.

Tanque extra

O Projeto de Irrigação do Vale do Iuiú, idealizado para recolocar a região na rota do agronegócio, foi qualificada para o Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência. Com isso, o vale situado no Sudoeste da Bahia ganha impulso para recuperar o posto de grande produtor de algodão.