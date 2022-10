Bolsonaro vota no Rio de Janeiro: 'Se forem eleições limpas, que vença o melhor'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) votou na manhã deste domingo (2), em zona eleitoral dentro da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Candidato à reeleição, ele chegou ao local por volta das 8h50. Antes de registrar o voto na urna, Bolsonaro falou com a imprensa e disse que vai respeitar o resultado, desde que as "eleições sejam limpas".

"O que importa é o "Datapovo", se forem eleições limpas , sem problema, que vença o melhor", disse.

Na saída do local de votação, Bolsonaro voltou a ser questionado sobre o resultado das eleições. Ele disse que está confiante na vitória e que não acredita nas pesquisas que apontam o candidato Lula (PT) na liderança da corrida presidencial.

"Estou confiante pelo que eu estou vendo, acho que no Japão já vencemos", afirmou ele.

Jair Bolsonaro aproveitou a passagem pela Vila Militar para tomar café. Do lado de fora, um grupo de apoiadores estava com bandeiras e camisas do Brasil aguardando o chefe do Executivo.