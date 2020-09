Bombeiros buscam por criança que teria se afogado em mar da Praia do Flamengo

Uma equipe de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia atua nas buscas por uma criança que se afogou na tarde desta segunda-feira (7), feriado da Independência, na Praia do Flamengo, em Salvador. Segundo informações dos Bombeiros, a equipe se deslocou para a praia por volta das 15h20.

As buscas acontecem nas imediações da Barraca do Lôro. Ainda não há informações se a criança foi localizada. O CORREIO esteve no local e viu o momento em que um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) pousou na areia da praia. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou no local na tarde desta segunda.

O acesso às praias em Salvador, durante a pandemia, está restrito e sendo fiscalizado pela operação 'Tira o pé da areia', liderada pela Guarda Civil Municipal. A força-tarefa começou no sábado e segue monitorando até as 17h desta segunda-feira, no intuito de orientar que as pessoas saiam das praias. Muitas estão interditadas e o acesso a elas não foi liberado pela prefeitura.

Segundo Maurício Lima, diretor municipal de Segurança Urbana e Prevenção à Violência, locais como a Praia do Flamengo, próximo ao local do afogamento, têm fiscalização e interdição mais difíceis por conta da quantidade de entradas e saídas.

Cerca de 50 Km de praia, entre os trechos de São Tomé de Paripe e Praia do Flamengo, foram fiscalizados neste feriadão, conforme balanço da Guarda Civil Municipal. A operação contou com 60 agentes do órgão, com reforço ainda da Salvamar, Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Transalvador.

Um homem com passagens pela polícia e sob medidas restritivas de liberdade foi identificado curtindo a Praia de Piatã durante o feriadão. Ele disse aos guardas que possuía autorização para saída, mas como estava sem documentos, foi levado à delegacia da Central de Flagrantes, na região do Iguatemi, para a adoção das medidas cabíveis.