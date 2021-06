Bombeiros controlam incêndio às margens de rodovia em Barreiras

Bombeiros militares do 17º GBM/Barreiras debelaram um incêndio que atingiu uma área de vegetação às margens da BR-135, em Barreiras, oeste da Bahia, na tarde deste sábado (12). A situação aconteceu próximo ao residencial Copacabana.

A guarnição de serviço foi acionada pouco depois das 13h, via central de emergência, e levou cerca de 50 minutos para controlar o fogo. Não há registro de feridos, embora a situação representasse risco para condutores que usam a rodovia.

Além de evitar a destruição da vegetação, o trabalho dos bombeiros também devolveu a segurança do tráfego, uma vez que a fumaça havia se espalhado para a rodovia e comprometia a visão dos motoristas. Não há informações sobre o que causou o incêndio. As informações são da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar.