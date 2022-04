Bombeiros reforçam plantão para atender ocorrências de chuva na Bahia

O Corpo de Bombeiros informou que toda equipe permanece de plantão 24h, pela central 193, para atender todas as ocorrências relacionadas à chuva em toda Bahia. O mau tempo no estado começou no final de semana.

Os bombeiros atuam em situações de busca e salvamento, resgate em estruturas colapsadas e resgates em meio líquido. Câmeras térmicas e cães farejadores são usados nas ocorrências pertinentes.

“Estamos com a prontidão reforçada, além do pessoal de sobreaviso em todos os nossos quartéis, desde que nos foi sinalizada que iriam ocorrer chuvas em diversas cidades da Bahia. Toda nossa tropa é capacitada para esses e outros tipos de resgates. Estamos prontos para atender os cidadãos com rapidez e segurança" diz o coronel BM Adson Marchesini, comandante-geral do CBMBA

A recomendação dos bombeiros é que durante as chuvas as pessoas busquem se abrigar em locais seguros. Também é importante observar a movimentação do solo e o nível da água de rios e córregos. Deve-se evitar parar o carro perto de árvores ou postes, assim como se abrigar nessas estruturas, que podem cair por conta dos ventos fortes.

Se precisar caminhar por áreas alagadas é importante levar uma guia, que pode ser um pedaço de madeira como cabo de vassoura, por exemplo, para verificar possíveis buracos no solo. Em caso de emergência, o cidadão pode ligar 193.