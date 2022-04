Bombeiros retiram anel de jovem que prendeu o dedo numa caçamba

O corpo de bombeiros precisou ser acionado para retirar o anel de um jovem que prendeu o dedo numa caçamba, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na última quinta-feira (14). Os bombeiros retiraram o acessório utilizando uma micro retífica. De acordo com a vítima, o anel enganchou ao dedo enquanto descia da caçamba de um caminhão.

A vítima recebia os primeiros cuidados numa unidade de saúde quando os bombeiros do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7°GBM/Vitória da Conquista) foram acionados para realizarem a retirada do anel de forma segura. Durante todo o tempo os militares conversavam com o homem, para que ele mantivesse a calma. Toda ocorrência foi acompanhando por um médico da unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta os cidadãos com a utilização desses acessórios. É importante sempre estar retirando os anéis dos dedos e ao perceber algum princípio de dificuldade não deve recolocá-los nos dedos. Caso o acessório fique preso, deve procurar um quartel de bombeiros militares para que possa ser removido de forma adequada. A depender da gravidade da situação, uma unidade hospitalar também deve ser procurada.