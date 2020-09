Bombeiros suspendem busca por jovem que se afogou em Praia do Flamengo

As buscas pelo corpo de um jovem de cerca de 20 anos que desapareceu após entrar no mar, na região da Praia do Flamengo, em Salvador, foram encerradas nesta terça-feira (8). Ele segue desaparecido, mas os trabalhos serão retomados assim que amanhecer, nesta quarta (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, equipes fizeram buscas na praia de Stella Maris e proximidades, mas o jovem não foi encontrado.

O rapaz sumiu no feriado da Independência do Brasil, na última segunda-feira (7). Além dele, um homem de 42 anos também desapareceu no mar e teve seu corpo encontrado no mesmo dia. Ao CORREIO, o capitão Luciano Alves explicou que o adulto teria visto o adolescente se afogando e tentou salvá-lo, mas acabou se afogando também.

O capitão alerta que o salvamento no mar é complexo e, por mais que as pessoas se considerem boas nadadoras em piscinas e mesmo travessias, não é indicado tentar retirar alguém de situação de afogamento. O melhor é chamar uma equipe capacitada o mais rápido possível. As buscas pelo adolescente serão retomadas com o uso de drone e jet ski.