Bombom e boa sorte: iniciativa leva incentivo final para candidatos no Enem em Salvador

Os candidatos que participaram do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo (13), no Colégio Central, em Salvador, ganharam mais um elemento para a sacola de alimentos que carregam para enfrentar as mais de cinco horas de prova, além de palavras de incentivo na porta do local.

É que o Aulão Enem Popular e o Movimento Estudantil Afronte fizeram uma mobilização para dar boa sorte e entregar um bombom de lembrança a todos que apareceram. Quem passava por lá, não saia de mãos abanando, ganhava um chocolate e ainda ouvia palavras positivas em meio a um momento de nervosismo

A estudante Rebeca França, 19, é integrante do Afronte e explica que a iniciativa acontece para comemorar a presença dos estudantes que enfrentaram muitas dificuldades para se preparar e comparecer na prova. De acordo com ela, estar presente no exame já é um passo importante em meio ao cenário atual.

Aulão e Afronte entregam bombons (Arisson Marinho/CORREIO) Aulão e Afronte entregam bombons (Arisson Marinho/CORREIO)

"Esse ano foi muito difícil por estudantes, que enfrentaram muitas barreiras e, só por chegarem aqui, já têm uma vitória. Então, estamos muito felizes com a presença deles. Estamos aqui para entregar o bombom, mas também ajudar e incentivar para não desistirem do processo", fala.

O Afronte e o Aulão promovem a iniciativa em pontos de prova de Salvador pelo segundo ano consecutivo nesta edição de 2022.