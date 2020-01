Bonfim: escunas vão levar fiéis para participar de missas no mar

A festa dedicada ao Senhor do Bonfim terá um novo momento de louvor, com a procissão marítima com a imagem peregrina que vai acontecer na quarta-feira (15), véspera da Lavagem. Para que os fiéis possam participar da celebração, a Basílica Santuário Senhor do Bonfim organizou escunas para levá-los.

O transporte custa R$ 60,00. Os interessados podem adquirir o ingresso na Basílica. A imagem peregrina será levada em procissão até a Ponta do Humaitá, onde vai ser embarcada em um catamarã.

A embarcação dará uma volta em frente à Igreja de Nossa Senhora da Penha, recordando o local que abrigou a imagem do Senhor do Bonfim entre os anos de 1745 a 1754, quando foi levada para a igreja construída em sua homenagem, na Colina Sagrada.

O cortejo segue até o Comando do 2º Distrito Naval (Comércio). A imagem do Senhor do Bonfim ficará num lugar reservado, nas imediações da Avenida Contorno para ser devidamente colocada no carro alegórico.

Lanchas e escunas devem acompanhar o cortejo da imagem peregrina.

Caminhada de Corpo e Alma

A Basílica também organiza a ª edição da Caminhada de Corpo e Alma, que acontece no dia da Lavagem do adro da igreja. O cortejo sairá do Comando do 2º Distrito Naval (Comércio), às 7h, e seguirá em direção à Colina Sagrada. A imagem peregrina do Senhor do Bonfim será conduzida numa grande caravela, alegoria produzida pelo artista plástico, Zaca Oliveira, para recordar os 275 anos da sua chegada a Salvador, no dia 18 de abril de 1745. A caravela será ladeada por um pano azul que simbolizará o mar.

Ao final do cortejo na Colina Sagrada, o padre Edson Menezes da Silva transmitirá da janela central da Basílica, uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim.