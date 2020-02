Boninho diz que vai avaliar se Petrix agrediu Pyong: 'Vamos pro VAR'

(Foto: Reprodução)

O diretor do BBB20, Boninho, resolveu responder ao público que cobra um posicionamento do programa por conta do que seria uma agressão de Petrix a Pyong. O ginasta "atropelou" o colega de confinamento na corrida para atender o Big Fone, ao vivo, no programa de sábado (1º).

"Calma! Vamos pro VAR", escreveu o diretor em uma rede social, fazendo referência ao recurso usado por juízes de futebol para verificar lances mais duvidosos nos jogos, com auxílio das imagens.

Quando o aparelho tocou, Pyong estava mais perto e começou a correr. O atleta veio logo no encalço e chegou primeiro, mas tombando em Pyong no caminho. O mágico caiu no chão e ralou o braço e a perna.

Ouçam esse vídeo, cliquem e escutem! Explicação bem clara do que aconteceu! Depois desse vídeo e explicação, se alguém ainda tiver dúvidas se foi agressão, vou começar a achar q está na torcida do Petrix! Aproveita e ouve aí @boninho agressão clara! #BBB20 PETRIX EXPULSO pic.twitter.com/MlqFwsjwLZ — Mirella Freitas ???? ???? ☯️ (@MirellaGVFM) February 2, 2020

Durante o programa, o apresentador Tiago Leifert minimizou, dizendo que fazia parte do jogo e nada demais aconteceu. O próprio Petrix imediatamente conversou com Pyong dizendo que este teria tropeçado.

Por ter atendido o Big Fone, Petrix teve que indicar alguém na hora para o paredão da semana, escolhendo justamente Pyong. Mais cedo essa semana, Pyong ganhou o direito de indicar alguém ao paredão também, em uma prova, e escolheu Petrix. No domingo, o mais votado da casa vai disputar a prova "bate e volta", novidade que permite ao indicado sair do paredão, com Petrix. Leifert explicou ontem, sem detalhar o porquê, que Pyong não fará a prova e já está definitivamente no paredão.

Imagens de Petrix "atropelando" Pyong tomaram conta das redes sociais, embora a própria Globo tenha apagado o gif de suas redes sociais depois da repercussão negativa. Muitos acusaram Petrix de agressão. "Atenção, Boninho, a regra é clara, foi pênalti. Petrix expulso! Petrix empurrou Pyong", escreveu um internauta.