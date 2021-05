Bonner volta de férias, apresenta o JN barbudo e vira 'evento' na internet

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner voltou das férias de 17 dias com novo visual. Pela primeira vez, Bonner apresentou o JN de barba. A novidade chamou atenção do público e movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (14). Com o novo visual, com o JN no ar, Bonner entrou no "trends topics", os assuntos mais comentados do Twitter.



O jornalista saiu de férias no dia 30 de abril, junto com a companheira de bancada Renata Vasconcellos. Ambos voltaram para a bancada do Jornal Nacional nesta segunda.



Em dezembro do ano passado, durante a folga do Natal, o apresentador deixou a barba crescer e chegou a perguntar nas redes sociais se deveria aparecer na bancada barbudo ou não. A "enquete" foi feita pela filha Beatriz Bonemer. Na ocasião, a opção com barba venceu, mas para frustração do público, Bonner voltou à bancada sem a barba.



Desta vez, com barba, Bonner virou assunto nas redes sociais. Muitos internautas comentaram, especialmente no Twitter, a novidade. A usuária @luanacarvalhx comentou: "Bonner de barba é um evento". Veja outros comentários surpresos e engraçados dos telespectadores sobre o novo visual de Bonner. A maioria dos internautas aprovou a barba do jornalista.



@_thalesnogueira: Bonner com uma barbinha típica dos anti-heróis das HQs dos anos 80. Mais um dia no futuro distópico!



@ddsaldanha: dona jacira (mainha), na sala: era só o que me faltava o william bonner de barba



@RICKInTheGame: Bonner de barba era tudo que sempre sonhei



@pretinhal18: Um gato esse bonner



@IaraArcolino: O bonner de barba tá lindíssimo



@afonsordep: Chego cansado em casa, ligo a tv e me deparo com o Bonner de barba! Revigorei Hahahah